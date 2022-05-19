شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سيدات طائرة الأهلى تطير إلى تونس للمشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر اليوم الخميس إلى تونس بعثة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية المحدد لها الفترة من 21 وحتى 31 مايو الجارى.

تضم قائمة اللاعبات كلا من: شروق فؤاد وسهيلة وفيق وآية الشامي ومايا ممدوح وفريدة العسقلاني ومريم متولي ومي غزال ومريم مصطفي وندي وليد ونهلة سامح وسارة أمين ودعاء الغباشي وزينة العلمي ودانا بوجدانا المحترفة.

وكانت بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى عادت أمس الأربعاء من تونس بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية، بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 1/3 فى المباراة النهائية.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 0/3 فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا.