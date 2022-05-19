تصريحات "موسيمانى" بعد التعادل أمام البنك الأهلى وأهدار الفرص.. شبه فريقه بريال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن حزنه للتعادل مع البنك الأهلي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على استاد المقاولون العرب، مؤكدا أن جدول مباريات فريقه مختلف عن أى فريق ومسئولياتنا نكسب أى مباراة نلعبها.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: "عندما يكون هناك رحلة طويلة من الجزائر مدتها 7 ساعات وتصل في السابعة صباحا ولديك يوم واحد تستعد من أجل المباراة القادمة ويوم راحة، وتدريب ليلة المباراة من أجل الاستعداد للمباراة، هذا أمر صعب".



وتابع: "عندنا غيابات وعلي معلول لم يكن جاهز بنسبة 100%، وثلاثي الوسط ديانج وحمدي والسولية وخلال المباراة فقدناه خلال المباراة".

وكشف موسيمانى: "طاهر محمد اشتكى من إصابة مع بداية الشوط الثاني، وأحمد عبد القادر لم يمنحنا مجهوده في مباراة اليوم، ولا نمنح أعذارا لأنفسنا، ولكن هذا جزء من حياتنا ونلعب مع فريق حصل على كافية ويلعب على هذا الملعب وكانت لديه ميزة".

وشدد المدير الفنى للأهلى: "الخصم أهدر فرصتين ولكن نحن لاحت لنا أكثر من فرصة منهم فرصتين محققتين لمحمد شريف ولو استغليت الفرص كانت النتيجة ستكون مختلفة ونحن نحاول".

وأردف موسيمانى: "محمد الشناوي خرج مصابا وسيحدد الكشف الطبي الذي سيخضع له حجم الإصابة، وما الذي بيده أن يقدمه في ظل الغيابات الكثيرة، وبدأت بمحمد شريف ووحيد لعب بشكل جيد وأفشة وربيعة شاركوا كأساسيين، وكان هناك 5 تغييرات ولكن للأسف لم نتمكن من تحقيق الفوز على البنك الأهلي"، موضحا: " لم أكن أستطيع المغامرة في نصف نهائي أبطال أفريقيا واللعب بالبدلاء في الإياب".

وعن تباين مستوى الأهلي بين اللعب في دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري، أكد: "ريال مدريد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وتعادل في الدوري الإسباني بعدها، وكذلك مانشستر سيتي حقق مستويات قوية في دوري الأبطال وتعادل في الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "أرضية ملعب المقاولون العرب لم تكن جيدة وتعانى من سوء أرضية، ولا أحب الحديث عن مثل هذه الأمور، ولكن اذا اردت الاهلي يلعب كرة قدم اعطني ملعبا جيدا.