تهديد واستبعاد.. تفاصيل تجميد الزمالك لمستحقات لاعبيه وتهديد المتقاعسين



الشارقة - اميمة ياسر - قررت إدارة نادي الزمالك إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بعد الخسارة من فريق طلائع الجيش في الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري، وهي الخسارة الثانية على التوالي للأبيض، حيث سبقها السقوط على يد إنبي في الجولة قبل الماضية.

وشدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على استمرار عدم صرف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج، وضمان منافسة الفريق على بطولة الدوري بعد خوض المنافس المباريات المؤجلة له بالمسابقة.

مرتضى منصور يهدد لاعبي الزمالك بعد السقوط أمام طلائع الجيش



وهدد رئيس الزمالك بعض اللاعبين بالاستبعاد نهائيًا، وعدم تجديد عقودهم حال استمرار مستواهم المتواضع وتقاعسهم، كما حدث في المباريات الأخيرة، مشدداً على أن الفريق الأبيض أكبر من أي لاعب، وأن أي عنصر بالفريق حصل من النادي على أكثر مما يستحقه، وأنه لن يبقى بالفريق إلا من يخلص في العطاء لناديه وجماهيره.

وتمسك رئيس الزمالك بعدم خوض الفريق مبارياته المقبلة ببطولة الدوري على استاد القاهرة، وهدد بعدم استكمال بطولة الدوري هذا الموسم حال عدم الموافقة على طلب النادي بنقل مبارياته بعيدًا عن استاد القاهرة، مشدداً على أن كلامه الخاص بنقل مباريات الفريق نهائي ولا رجعة فيه مهما كانت الظروف.

الزمالك يخسر من طلائع الجيش بهدف نظيف في الدوري



وخسر الزمالك تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، أمام طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل 23 مايو الجاري، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر النسخة السابقة.