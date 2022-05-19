شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الأهلي للمباراة النهائية لدوري ابطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي، بعدما نجح فى الحصول على اللقب الموسمين الماضيين، وسيكون الأهلي على موعد مع مباراة قوية ضد الوداد المغربي، الذى حجز مقعده في النهائي على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي.

الأهلى يطيح بوفاق سطيف الجزائرى

جاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز في القاهرة (4-0)، والتعادل في الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى

وضرب الأهلي موعدًا أمام الوداد المغربي فى النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء 30 مايو الجاري فى التاسعة مساءاً.

القيمة التسويقية للأهلى والوداد المغربى

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 31.85 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق الوداد المغربى 14.40 مليون يورو.