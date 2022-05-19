شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى: استغلينا الضغوط التى يعانى منها الزمالك.. وحولت الطلائع للأقوى دفاعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى طارق العشري، المدير الفني لطلائع الجيش، سعادته بتحقيق فريقه الفوزعلى الزمالك، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الثلاثاء الماضي، في الدوري.

وتابع مدرب طلائع الجيش خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "أبلغت اللاعبين بضرورة التركيز في مواجهة الزمالك والفرق الكبيرة لأن الخطأ أمام القطبين سيكلفنا الكثير".

وأكمل العشري: "استغلينا الضغوط التي يُعاني منها الزمالك بخسارته في مباراة إنبي، وأبلغت اللاعبين بضرورة الحفاظ على نظافة شباكنا لفترة طويلة لأن ذلك سيضغط لاعبي الزمالك، وبالفعل اندفع الأبيض في الربع ساعة الأخيرة بكل خطوطه من أجل التسجيل، فنجحنا في خطف هدف المباراة الوحيدة".

وأتم العشري: "لدي خبرة في الدوري الممتاز لمدة تتخطى الـ18 سنة، وأمتلك خبرات كبيرة في اللعب أمام القطبين، وأحب مواجهتهم لأن مثل هذه المباريات هي من تصنع أسماء المدربين، ونجحت في وضع حرس الحدود على خريطة الدوري في فترة من الفترات".