شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: 80% من لاعبى الزمالك اشتكوا من استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه تحدث مع لاعبى الفريق وطالبهم بالتركيز خلال المرحلة المقبلة لحصد أكبر عدد من النقاط فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية، أن الهزيمة والمكسب أمر طبيعى فى الرياضة، ولكن لا بد من التركيز فى المباريات للضغط على الأهلى وتحقيق بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وصرح رئيس نادى الزمالك بأن نسب الأهلى والزمالك متساوية فى الحصول على بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، موضحا أنه خلال اجتماعه باللاعبين 80٪ منهم قدموا شكوى من ملعب استاد القاهرة الدولى.

وواصل فريق الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى مساء الأربعاء، برصيد 41 نقطة يليه بيراميدز في المركز الثانى برصيد 39 نقطة ثم الأهلى ثالثا برصيد 34 نقطة.