شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يكشف حقيقة رحيل أحمد سمير نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشري، المدير الفني لطلائع الجيش، أنه يهتم بمعالجة الأزمات الفنية التي كان يُعاني منها طلائع الجيش قبل توليه مهمة قيادة الفريق.

وعن رحيل أحمد سمير عن الفريق، أكد العشري أنه اتفق مع الإدارة على عدم الاستغناء عن أي لاعب في الفريق الحالي، لنبتدى في الموسم المقبل من حيث انتهينا، مشددًا على تمسكه بتواجد اللاعب مع الطلائع.

وتابع مدرب طلائع الجيش خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "نجحت في تكوين منظومة دفاعية قوية جدًا لا تستقبل أهداف بسهولة، وكذلك ننفذ هجمات منظمة لتسجيل الأهداف، وهو ما نجحنا فثيه مؤخرًا"، مشددًا أنه يكتفي بحصد الثلاث نقاط من خلال عدم استقبال الأهداف، وتسجيل هدف واحد فقط.

وأكمل العشري: "تحولنا من فريق يستقبل هدفين كل مباراة إلى واحد من أقوى الخطوط دفاعيًا في الدوري، ونعيش حالة من الاستقرار الفني ونسعى للاستمرار في تحقيق الانتصارات".