شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام: هدف الأهلى فى مرمى البنك غير صحيح مليون فى المئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، إن هدف الأهلى الملغى في شباك البنك الأهلى غير صحيح مليون فى المئة، موضحا أن قانون كرة القدم يؤكد أنه حتى يتم استئناف اللعب لا بد أن تكون كرة القدم ثابتة على الأرض.

وأضاف عبد الفتاح خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورتس1": "الناس اللى مش معاها رخصة فار ماينفعش تحلل، والفار بقى علم دلوقتى ويدرس".

وتابع رئيس لجنة الحكام: "الهدف مليون في المية غير صحيح لأن اللعب استأنف والكرة بتتنطط على الأرض، وقانون كرة القدم يقول أي ركلة حرة لازم الكرة تكون ثابتة على الأرض والبروتوكول بيقول لازم نرجع للفار".