شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: لاعبو الزمالك افتقدوا الحماس.. ولم أحسم قرارى بالعودة للدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق الشرطة العراقي، أن الدوري العراقي يعد من أصعب الدوريات العربية في السنوات الأخيرة.

وأوضح مؤمن سليمان في تصريحات تليفزيونية، أن هناك العديد من الأرقام الإيجابية التي حققها فريق الشرطة في الموسم الأخير الذي توج به.

وعن نادي الزمالك قال مؤمن سليمان إن هناك حالة من عدم الاستقرار الفني يمر بها الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الأمر أثر بدوره على نتائج الفريق.

وأشار مؤمن سليمان، إلى أن الدوري المصري في الموسم الحالي مختلف بشكل كبير عن المواسم السابقة، مشددًا على أن كل المباريات أصبحت صعبة. وتابع: "أعتقد أن لاعبي الزمالك افتقدوا الحماس بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة".

وعن عودته مرة أخرى للتدريب في الدوري المصري علق قائلاً: "لم أحسم قراري في الوقت الحالي"، مشددًا على أن الفترة المقبلة سيتم دراسة جميع العروض واختيار الأفضل.