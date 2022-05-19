شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى مهاجم البنك: أهدرنا فوزا سهلا أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناصر منسي، لاعب البنك الأهلي، أن فريقه أهدر فوزًا سهلًا أمام الأهلي، مشيرًا إلى إهدار زملائه أكثر من فرصة أمام مرمى المنافس.

وتابع مهاجم البنك الأهلي خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "أهدرنا العديد من الفرص أمام مرمى الأهلي، وكريم بامبو أضاع 4 كرات محققة للتسجيل، وهلال كذلك، لكن نحمد الله على التعادل لأنه بمثابة المكسب أمام نادي بحجم الأهلي".

وأكمل منسي: "كنت أتمنى الحصول على فرصة أمام مرمى الأهلي، ولكن التوفيق غاب عنا في هذه المباراة". وأتم لاعب البنك الأهلي: "أهدرنا فوزا سهلا في هذه المباراة ونفذنا تعليمات المدرب خالد جلال".

ونجح فريق البنك الأهلى في فرض التعادل السلبى أمام الأهلى في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ19 للدورى ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 34 نقطة ومازال فى المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 25 نقطة فى المركز الثامن .