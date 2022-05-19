شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم.. حرس الحدود متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الرابعة عصر اليوم الخميس، 8 مواجهات قوية في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من القسم الثانى، بين بايونيرز مع حرس الحدود، الأوليمبى مع المنصورة، الرجاء مع المجد، المصرى بالسلوم مع الصيد بالمحلة، دكرنس مع سبورتنج، الزرقا وكفر الشيخ، بلدية المحلة مع أبو قير للأسمدة، والحمام مع دمنهور.

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم..

1 حرس الحدود 59

2 الأوليمبى 50 نقطة

3 دكرنس 49

4 بلدية المحلة 45

5 كفر الشيخ 43

6 المصرى للسلوم 42

7 أبو قير للأسمدة 42

8 المجد السكندرى 40

9 سبورتنج 36

10 بايونيرز 35

11 المنصورة 34

12 الحمام 33

13 ألعاب دمنهور 27

14 الزرقا 21

15 الصيد بالمحلة 11

16 الرجاء 5

مباريات اليوم الخميس..

يلتقى نادى حرس الحدود متصدر مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 59 نقطة والذى حسم تأهله للدورى الممتاز في الموسم المقبل، مع بايونيرز صاحب المركز العاشر برصيد 35 نقطة، في مباراة تحصيل حاصل للفريقين بعدما ضمن بايونيرز البقاء في القسم الثانى.

ويواجه فريق الأوليمبى صاحب المركز الثانى برصيد 50 نقطة، فريق المنصورة صاحب المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة، في مباراة ستكون سهلة نسبية للأوليمبى الذى فقد التأهل للدورى لصالح الحرس.

ويستقبل بلدية المحلة الرابع برصيد 45 نقطة، فريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز السابع برصيد 42 نقطة، في مباراة يأمل فيها البلدية تحقيق الفوز والثلاث نقاط للحفاظ على المركز الرابع، الذى يمنى أبو قير للأسمدة نفسه بخطفه حال الفوز.

ويلتقى الرجاء مع المجد السكندرى، والمصرى بالسلوم مع الصيد بالمحلة، والزرقا مع كفر الشيخ، وأخيرا مواجهة نارية بين الحمام ودمنهور للهروب من الهبوط إلى القسم الثالث، حيث يحتاج دمنهور لتحقيق الفوز للوصول إلى النقطة 33 والفوز في المواجهة الأخيرة مع هزيمة الحمام في نفس الجولة للبقاء، في حين يحتاج الحمام نقطة واحدة لضمان البقاء.