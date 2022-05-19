شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم: تغييرات موسيمانى علامة استفهام وغياب معلول قرار غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أحمد أبو مسلم، لاعب فريق الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن تغييرات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى فى مباراة البنك الأهلى علامة استفهام كبيرة.

وأوضح أحمد أبو مسلم خلال تصريحات تليفزيونية أنه تعجب من عدم تواجد التونسي على معلول فى التشكيل الأساسى للأهلى أمام البنك الأهلى.

ونجح فريق البنك الأهلى في فرض التعادل السلبى أمام الأهلى في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة الـ19 للدورى ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 34 نقطة ومازال فى المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 25 نقطة فى المركز الثامن .

بهذه النتيجة، واصل فريق الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى، الأربعاء 18-5-2022 برصيد 41 نقطة يليه بيراميدز في المركز الثانى برصيد 39 نقطة ثم الأهلى ثالثا برصيد 34 نقطة.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 19 مباراة وحل بيراميدز في المركز الثانى بعد لعب 18 لقاء بينما خاض فريق الأهلى 15 مباراة فقط لانشغاله بمنافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا التي وصول فيها إلى النهائي لملاقاة الوداد.