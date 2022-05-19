شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى: صلاح جاهز لمعسكر المنتخب.. وقلقانين من مستوى الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شوقى، المدرب العام للمنتخب الوطنى، إن الجهاز الفني تواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى للاطمئنان على إصابته، مؤكدا أن اللاعب بخير وسيكوم بإمكانه المشاركة في معسكر الفراعنة المقبل.

وأضاف شوقى خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورتس 1": "معسكر المنتخب سيبدأ 30 مايو الجاري وإيهاب جلال المدير الفنى يفضل خوض المنتخب مبارياته باستاد القاهرة".

وأكد المدرب العام لمنتخب مصر أن الجهاز الفني يشعر بالقلق بسبب مستوى الأهلى والزمالك وتراجع النتائح محليا، لافتا إلى أن اللعب للمنتخب الوطنى مختلف والدفاع عن ألوانه تختلف عن اللعب بقمصان الأندية.

وتابع شوقى: "معظم اللاعبين المحترفين تواجدوا باستمرار مع المنتخب في الفترات السابقة ولازم نبلغ الأندية باستدعاء المحترفين قبل 15 يوم من بدء المعسكر ولكن هي قائمة مبدئية من الممكن أن يتم تصفيتها".

وواصل شوقى: "إن شاء الله نبقى عند حسن ظن الناس وهنشتغل بالموجود ونحضع أفكارنا بناء على ذلك"، مواصلا: "أحمد حمدى ليس غريبا على جهاز المنتخب وشخصية محمد عبد المنعم ساعدته على التألق مع المنتخب".