جدو: الأهلي يعانى من أزمة دفاعية واضحة

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد ناجي جدو، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، وجود أزمة دفاعية في فريق الأهلي خلال الفترة الحالية. وقال جدو في تصريحات تليفزيونية: "دفاع الأهلي يقدم مستويات متراجعة خلال الفترة الأخيرة بدون سبب واضح".

وتابع: "لاعبو البنك الأهلي وصلوا لمرمى الأهلي بسهولة للغاية وفي وضعيات انفراد، وكل هذا سببه المستوى الدفاعي الحالي للأحمر".

ونجح فريق البنك الأهلى فى فرض التعادل السلبى أمام الأهلى فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة الـ19 للدورى ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 34 نقطة وما زال فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 25 نقطة فى المركز الثامن.

بهذه النتيجة واصل فريق الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى الأربعاء 18-5-2022 برصيد 41 نقطة، يليه بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة، ثم الأهلى ثالثا برصيد 34 نقطة.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 19 مباراة وحل بيراميدز فى المركز الثانى بعد لعب 18 لقاء، بينما خاض فريق الأهلى 15 مباراة فقط لانشغاله بمنافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا التى وصل فيها إلى النهائى لملاقاة الوداد.