شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البلتاجى: قرار إلغاء هدف الأهلي صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا البلتاجي، الحكم الدولي الأسبق، صحة قرار أمين عمر، حكم مباراة البنك الأهلي والأهلي، بعدم احتساب هدف للأخير عن طريق محمود وحيد.

وقال البلتاجي في تصريحات تليفزيونية: "قرار الحكم صحيح ولكن كنت أؤيد باحتساب هدف الأهلي الملغي، وذلك استنادا على (روح القانون)".

وتابع: "هناك 4 حالات يراجع الحكم فيها تقنية الفيديو منها مراجعة الهدف، وقرار الحكم بعدم احتساب الهدف قرار صحيح".

وواصل: "وفقا لنص القانون فيجب أن تكون الكرة ثابتة في مكان حدوث المخالفة وهو السبب في صحة قرار الحكم بإلغاء الهدف".