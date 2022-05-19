شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البلتاجى: قرار إلغاء هدف الأهلي صحيح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد رضا البلتاجي، الحكم الدولي الأسبق، صحة قرار أمين عمر، حكم مباراة البنك الأهلي والأهلي، بعدم احتساب هدف للأخير عن طريق محمود وحيد.
وقال البلتاجي في تصريحات تليفزيونية: "قرار الحكم صحيح ولكن كنت أؤيد باحتساب هدف الأهلي الملغي، وذلك استنادا على (روح القانون)".
وتابع: "هناك 4 حالات يراجع الحكم فيها تقنية الفيديو منها مراجعة الهدف، وقرار الحكم بعدم احتساب الهدف قرار صحيح".
وواصل: "وفقا لنص القانون فيجب أن تكون الكرة ثابتة في مكان حدوث المخالفة وهو السبب في صحة قرار الحكم بإلغاء الهدف".
ونجح فريق البنك الأهلى فى فرض التعادل السلبى أمام الأهلى فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة الـ19 للدورى ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 34 نقطة وما زال فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 25 نقطة فى المركز الثامن.
بهذه النتيجة واصل فريق الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى الأربعاء 18-5-2022 برصيد 41 نقطة، يليه بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة، ثم الأهلى ثالثا برصيد 34 نقطة.
وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 19 مباراة وحل بيراميدز فى المركز الثانى بعد لعب 18 لقاء، بينما خاض فريق الأهلى 15 مباراة فقط لانشغاله بمنافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا التى وصل فيها إلى النهائى لملاقاة الوداد.