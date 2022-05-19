شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يطالب لاعبى إنبى باستغلال كبوة الأهلى المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، محاضرة مع لاعبيه طالبهم فيها باستغلال تراجع نتائج الأهلى في الدورى قبل المباراة المقرر أن تجمعهما يوم السبت المقبل، على استاد المقاولون ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

وخاض فريق إنبي حصة تدريبية تكتيكية أجراها الجهاز الفني بقيادة حلمى طولان طبق من خلالها جمله الفنية والخططية وطالب فيها طولان اللاعبين بضرورة استغلال أنصاف الفرص وعدم التهاون أمام مرمى الأهلى.

واطمأن حلمى طولان على جاهزية عناصره الأساسية التي سيدفع بها في المباراة، ويتوقع أن يجري تغييرات طفيفة على العناصر الأساسية، وذلك بمنح بعض المهام للاعبي الدفاع لوقف خطورة مهاجمى فريق الأهلى.

من ناحية أخرى صرف مسئولو نادى إنبى مكافآت الفوز على الزمالك لاعبيه تحفيزا لهم قبل مواجهة الأهلى في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام قبل أن يتعادل مع المقاولون بهدفين لمثلهما فى الجولة الماضية.

وكان فريق إنبى فجر مفأجاة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى.

تقدم على فوزى لإنبى في الدقيقة 38 من خطأ فادح لحارس الزمالك محمد أبو جبل ومدافع الفريق محمود الونش ، وأضاف ايبوكا الهدف الثانى في الدقيقة 60 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل أبو جبل في التعامل معها.