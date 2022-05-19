شكرا لقرائتكم خبر عن نجم غزل المحلة الأسبق: كنت قريبا من الموت بسبب عدم وجود فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد العتراوي، نجم نادي غزل المحلة الأسبق، حزنه الشديد لعدم الحصول على فرصة عمل داخل نادي غزل المحلة أو المنتخبات المصرية خلال الفترة الماضية.

وقال العتراوي في تصريحات تليفزيونية: "تعرضت لوعكة صحية خطيرة ونسبة السكر في الدم تخطت الـ600 والكلى تأثرت بسبب تلك الأزمة".

وتابع: "حزين للغاية بسبب عدم تواجدي في نادي غزل المحلة أو أي منتخب من المنتخبات المصرية". وواصل: "لا أعلم سبب تهميش جيلي من التواجد في الإدارة الفنية للمنتخبات بعكس الأجيال الأخرى". وأتم: "كنت قريبا من الموت بسبب عدم وجود فرصة عمل، وأمنتيتى الوحيدة هي الحصول على حقى أنا وجيلي ليس إلا".