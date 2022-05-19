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نجوم منتخب مصر فى نهائيات دورى مراكز الشباب

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القاهرة - سامية سيد - شهدت 7 محافظات على مستوى الجمهورية إقامة نهائيات دورى مراكز الشباب للموسم الحالي، وهي: شمال سيناء والقليوبية والفيوم والأقصر وقنا والمنوفية والإسكندرية، وشهدت المباراة النهائية في بعض المحافظات حضور بعض نجوم الكرة مثل جمال عبد الحميد نجم الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، وعبد الستار صبري نجم بنفكيا البرتغالي والمنتخب الوطني الأسبق واللذان حضرا نهائي دوري مراكز الشباب في محافظة شمال سيناء.

 

وأسفرت نتائج النهائيات في المحافظات السبع عن الآتى:

محافظة شمال سيناء: فوز فريق أحمد منسي على فريق بئر العبد 3 / 0 

محافظة القليوبية: فوز الإصلاح الزراعي على كفر طحة 5 / 4 

محافظة الفيوم: فوز العدوة على بيهمو 5 / 4 

محافظة الأقصر: فوز أرمنت الحيط على الطود 5 / 4

محافظة قنا: فوز حجازة قبلي على سيدي عبد الرحيم 3 / 1

محافظة المنوفية: فوز مركز سبك الضحاك على سمادون 2 / 1 

محافظة الإسكندرية: فوز العمراوي على النصر 4 / 1

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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