شكرا لقرائتكم خبر عن العشري: إيهاب جلال قادر على قيادة المنتخب.. وأرفض تدريب الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح طارق العشرى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، أن إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر قادر على قيادة الفراعنة المرحلة المقبلة و التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وأوضح طارق العشرى خلال تصريحات تليفزيونية، أن إيهاب جلال قادر على تحسين مستوى المنتخب المصرى الفترة المقبلة، رغم حالة الرفض الذى واجهها من قبل الجمهور.

وواصل المدير الفنى لفريق طلائع الجيش أن فريق الأهلى سوف يظهر بشخصية قوية خلال المباراة النهائية لأفريقيا رغم التساوى فى حظوظ الفريقين، موضحا أن الضغط سوف يقع على لاعبى فريق الوداد المغربى بسبب الجمهور والملعب.

وأكمل العشرى أن نادى الاتحاد السكندرى يعتبر منزلى ولكن أرفض تولى الفريق خلال المرحلة المقبلة، وهناك جهاز فنى بقيادة عماد النحاس قادر على تحسين وضع الفريق بمساعدة مجلس إدارة النادى.

وأوضح المدير الفني لفريق طلائع الجيش أنه لا يوجد تواصل مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى لفريق الأهلى الأسبق حاليا، موضحا أنه لا بد من وضع خطة للمنتخب الأولمبي قبل اختيار المدير الفنى للمنتخب الأولمبي.