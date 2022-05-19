شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب البنك الأهلى يتحدث عن حواره مع أمين عمر بسبب الهدف الملغى بمباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود سيد، لاعب البنك الأهلي، كواليس حواره مع أمين عمر حكم مباراة فريقه ضد الأهلي التي انتهت بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر الدوري، بسبب لعب رامي ربيعة للكرة سريعا دون تثبيتها على الأرض.

وقال في تصريحات لبرنامج مساء أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "كنت أمام رامي ربيعة وقت لعب الكرة أبلغت أمين عمر بأن كرة هدف الأهلي لم تكن ثابتة، وبلغته أن رامي ربيعة حرك الكرة وكان يجب تثبيتها على الأرض، وأمين عمر قالي بسمع في السماعة وقالي هما هيقولي لي فى الفار".

وأضاف: "خالد جلال طالبنا بغلق المساحات أمام أفشة وأحمد عبد القادر وطالبنا بغلق قلب الملعب وعدم النزول كثيرا، بخلاف غياب ديانج وعمرو السولية وهما لاعبين كبار ومؤثرين، ولا توجد هجمات خطيرة للأهلي بخلاف كرة محمد شريف ولكن أهدرنا ثلاث أهداف محققة".

واستطرد: "لعبت في نادي النصر ثم انتقلت للجونة وبعدها سموحة قبل أن أنتقل إلى المقاولون العرب وحاليا البنك الأهلي، وأفضل فتراتي كانت في الجونة لأنني أحرزت أهدافا كثيرة، كما أن إدارتها محترفة ولديها نظام وكان مدربنا أنور سلامة وبعدها راينر تسوبيل".

وعن غياب أنور سلامة عن التدريب أكد أنه مدرب مميز ومنظم للغاية وقد يكون هو من فضل الابتعاد عن مجال التدريب".