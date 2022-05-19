شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم البنك الأهلى: الزمالك تفاوض مع وكيلى.. وأحلم باللعب للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ناصر منسي، لاعب البنك الأهلي، حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة. وتابع مهاجم البنك الأهلي خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "الزمالك تواصل مع وكيلي لكني لا أركز في العروض التي تصلني، سعيد في البنك الأهلي، وقرار رحيلي في يد الإدارة، خصوصًا بعد توقيعى لثلاث مواسم ونصف مع فريقي الحالي.

وأكمل منسي: "أحلم بارتداء قميص المنتخب الوطني في الوقت الحالي، وأعمل من أجل ذلك، وعن تواصل الجهازالفني الحالي أو السابق للفراعنة معه، نفى منسي وجود أي تواصل من الأجهزة الفنية للمنتخب معه".

وعن اللعب للقطبين أكد ناصر منسي أنه يتمنى ارتداء قميص الأهلي والزمالك، وشرف له الدفاع عن ألوانهم. واختتم حديثه بالكشف عن أفضل مدافع واجهه، وأجاب بمحمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي.

ونجح فريق البنك الأهلى فى فرض التعادل السلبى أمام الأهلى فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة الـ19 للدورى ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 34 نقطة وما زال فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 25 نقطة فى المركز الثامن.

بهذه النتيجة واصل فريق الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى الأربعاء 18-5-2022 برصيد 41 نقطة، يليه بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة، ثم الأهلى ثالثا برصيد 34 نقطة.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 19 مباراة وحل بيراميدز فى المركز الثانى بعد لعب 18 لقاء، بينما خاض فريق الأهلى 15 مباراة فقط لانشغاله بمنافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا التى وصل فيها إلى النهائى لملاقاة الوداد.