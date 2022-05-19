شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الكاشف يعلق على اختيار ملعب محمد الخامس لنهائى أفريقيا: الأهلى يدفع ثمن تألقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المعلق الرياضي أيمن الكاشف إنه على مدار الأيام الماضية رأينا العديد من البيانات والتصريحات الخاصة بمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول نقاط الخلاف الخاصة بإقامة المباراة في المغرب.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "قرار اختيار ملعب محمد الخامس والطريقة التي تم اختيار الملعب بها، وعدد التذاكر التي سيتم السماح بها للنادي الأهلي والتعامل مع طلبات النادي الأهلي، حتى بعد قبول الأهلي لإقامة المباراة في ملعب محمد الخامس، كل الأمور التنظيمية بها علامات استفهام وتشعر بعدم ارتياحية".

وقال: "تشعر وكأن هناك كمين للنادي الأهلي بتلك المباراة، وكأن النادي الأهلي يدفع ضريبة غير مفهومة لتألقه وتسيده القارة الأفريقية، إنه مسيطر على آخر بطولتين ومشاركته في كأس العالم، وحفاظه على الميدالية البرونزية لقارة أفريقيا لمرتين متتاليتين، الأهلي يدفع فاتورة التألق والإجادة".

وتابع: "النادي الأهلي ومجلس إدارته يتحركون في أكثر من محور، مخاطبة اللجان المختصة والجهات المسئولة في مصر لتسهيل الرحلات المباشرة للمملكة المغربية، لحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير، والتنسيق مع الجانب المغربي لتسهيل أمور المشجعين المصريين لدخول الأراضي المغربية".

وتعليقا على تعثر الأهلى أمام فريق البنك الأهلى اليوم قال إن الفريق صب تركيزه على البطولة الأفريقية، على حساب بطولة الدوري معتمدا على طول البطولة، ولكن هذا الأمر لم يكن موجودا من قبل في النادي الأهلى، خاصة أن مدرب الأهلى الأسبق مانويل جوزيه، كان يلعب في كل البطولات بنفس الجودة.