شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: هدف الأهلى فى البنك "صحيح".. والطلائع استحق ركلة جزاء أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الأسبق، أن هدف فريق الأهلي في مرمى نظيره البنك الأهلي "صحيح"، مشيرًا إلى أنه ما كان يجب على الفار التدخل في لقطة الهدف.

ونجح فريق البنك الأهلى فى فرض التعادل السلبى أمام الأهلى فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة الـ19 للدورى ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 34 نقطة وما زال فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 25 نقطة فى المركز الثامن.

وتابع الحكم الدولي السابق خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "يجوز إعادة تنفيذ الكرة في حالة اكتشافها من قبل الحكم بعد لحظة من لعبها، ولكن تدخل الفار في هذه اللقطة ليس قانونيًا ويندرج تحت بند الخطأ في الإجراءات.

وأكمل الغندور: "لقطة هدف الأهلي شابها حالة من اللبس بين حكم الساحة وكذلك غرفة الفار، لذلك هدف الأهلي في مرمى البنك الأهلي صحيح".

وأوضح الغندور: "إلغاء الهدف ليس خطأ في تنفيذ القانون وإنما في الإجراءات لذلك يبقى الوضع على ما هو عليه، ولن يتم احتساب المباراة لصالح الأهلي".

وعن تدخل الونش مدافع الزمالك، على مهاجم طلائع الجيش داخل منطقة الجزاء في مباراة الثلاثاء الماضي، أكد جمال الغندور أن هذه اللقطة ركلة جزاء صحيحة مليون بالمئة لصالح الطلائع الجيش.