شكرا لقرائتكم خبر عن الريان القطري يفجر مفاجأة: موسيماني عرض خدماته على الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير فتحي، المشرف على الإعلام بنادي الريان القطري، أن مسألة تولي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القيادة الفنية للفريق القطري أثارت العديد من الجدل بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وأضاف أمير فتحي في تصريحات تليفزيونية، أن بيتسو موسيماني حاول التواصل مع مسئولي الريان القطري منذ شهرين.

وأوضح فتحي أن موسيماني حاول التواصل مع أكثر من مسئول نادي في الدوري القطري من أجل البحث عن عرض له، لافتًا إلى أن هذا الأمر قبل تجديد تعاقده مع الأهلي.

وتابع: "موسيماني لم ينجح في الوصول إلى مسئولي الريان القطري في هذه الفترة، وعليه لم تكن هناك مفاوضات رسمية".