شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى الخبير التحكيمى: هدف الأهلى فى شباك البنك الأهلى صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الخبير التحكيمى أحمد الشناوى إن الهدف الذى أحرزه محمود وحيد لاعب الأهلى في شباك البنك الأهلى وألغاه الحكم صحيح، مؤكدا أنه كان يتوجب على الحكم إلغاء اللعبة من البداية قبل أن تستكمل.

وأضاف الشناوى خلال تحليله لمباراة الأهلى والبنك الأهلى على قناة "أون تايم سبورتس": "هدف الأهلى في شباك البنك الأهلى صحيح وحكم الفار ليس من حقه التدخل في اللعبة".