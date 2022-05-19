شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى الخبير التحكيمى: هدف الأهلى فى شباك البنك الأهلى صحيح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الخبير التحكيمى أحمد الشناوى إن الهدف الذى أحرزه محمود وحيد لاعب الأهلى في شباك البنك الأهلى وألغاه الحكم صحيح، مؤكدا أنه كان يتوجب على الحكم إلغاء اللعبة من البداية قبل أن تستكمل.
وأضاف الشناوى خلال تحليله لمباراة الأهلى والبنك الأهلى على قناة "أون تايم سبورتس": "هدف الأهلى في شباك البنك الأهلى صحيح وحكم الفار ليس من حقه التدخل في اللعبة".
وفشل الأهلي في تحقيق الانتصار للمباراة الرابعة على التوالي بالتعادل السلبي أمام البنك الأهلي دون أهداف في المباراة التي جرت مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من عمر المسابقة.
وخسر الأهلي من المصري بهدف دون رد، بعدها تعادل مع الطلائع وسيراميكا والبنك الأهلي على التوالي، وفشل الأهلي في تحقيق الفوز في 5 مباريات طوال هذا الموسم، منهم المباريات الأربع الأخيرة.
ونجح فريق البنك الأهلى فى فرض التعادل السلبى أمام الأهلى فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة الـ19 للدورى ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 34 نقطة وما زال فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 25 نقطة فى المركز الثامن.
بهذه النتيجة واصل فريق الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى الأربعاء 18-5-2022 برصيد 41 نقطة، يليه بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة، ثم الأهلى ثالثا برصيد 34 نقطة.
وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 19 مباراة وحل بيراميدز فى المركز الثانى بعد لعب 18 لقاء، بينما خاض فريق الأهلى 15 مباراة فقط لانشغاله بمنافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا التى وصل فيها إلى النهائى لملاقاة الوداد.