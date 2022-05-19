شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الزنفلى: خططنا للفوز على الأهلي وأتمنى الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمود الزنفلى، حارس مرمى فريق البنك الأهلى، في تصريحات تليفزيونية، أن الحديث دائما الأيام الماضية الفوز على الأهلى وتحقيق نتيجة إيجابية، قائلا: "أتمنى الانضمام لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة".
وشكل سقوط القطبين الأهلي والزمالك إثارة كبيرة على صراع الصدارة بالدوري المصري هذا الموسم، حيث سقط الأهلي في فخ التعادل آخر 3 مباريات أمام الطلائع وسيراميكا والبنك الأهلي وقبلها كان تلقى أول هزيمة من المصري البورسعيدي.
بينما يعانى الزمالك من التراجع في النتائج بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين من إنبى بهدفين دون رد، ومن طلائع الجيش بهدف دون رد.
هذه النتائج تصب في صالح بيراميدز الذى يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك وله مباراة مؤجلة إذا فاز بها ينتزع الصدارة.
ونجح فريق البنك الأهلى فى فرض التعادل السلبى أمام الأهلى فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة الـ19 للدورى ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 34 نقطة وما زال فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 25 نقطة فى المركز الثامن.
بهذه النتيجة واصل فريق الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى الأربعاء 18-5-2022 برصيد 41 نقطة، يليه بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة، ثم الأهلى ثالثا برصيد 34 نقطة.
وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 19 مباراة وحل بيراميدز فى المركز الثانى بعد لعب 18 لقاء، بينما خاض فريق الأهلى 15 مباراة فقط لانشغاله بمنافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا التى وصل فيها إلى النهائى لملاقاة الوداد.