شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الزنفلى: خططنا للفوز على الأهلي وأتمنى الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود الزنفلى، حارس مرمى فريق البنك الأهلى، في تصريحات تليفزيونية، أن الحديث دائما الأيام الماضية الفوز على الأهلى وتحقيق نتيجة إيجابية، قائلا: "أتمنى الانضمام لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة".

وشكل سقوط القطبين الأهلي والزمالك إثارة كبيرة على صراع الصدارة بالدوري المصري هذا الموسم، حيث سقط الأهلي في فخ التعادل آخر 3 مباريات أمام الطلائع وسيراميكا والبنك الأهلي وقبلها كان تلقى أول هزيمة من المصري البورسعيدي.