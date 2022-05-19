شوقي: نحاول مواجهة كوريا ودياً.. ومن الوارد وجود وجوه جديدة في المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد شوقي المدرب العام بمنتخب مصر، أن من الوارد تواجد وجوه جديدة في قائمة منتخب مصر، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني يحاول إقامة مباراة ودية مع كوريا.

وقال شوقي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "من الوارد وجود وجوه جديدة في المنتخب، وإيهاب جلال قال أن معظم من تواجدوا في المنتخب الفترة الماضية سيتواجدون لأنهم الأجهز".

وأضاف: "معسكر المنتخب سيكون في القاهرة، وإيهاب جلال يفضل اللعب في استاد القاهرة، ومعسكر المنتخب سيكون 30 مايو ونحاول إقامة مباراة ودية مع كوريا".

وتابع: "قائمة المحترفين هي قائمة أولية، ومن الممكن استبعاد بعض اللاعبين، ولكن كان يجب إرسال الاستدعاء للجميع لأننا نحتاج وجود لاعبين في حالة حدوث شيء، ومعظمهم تواجدوا في المنتخب، وأحمد حمدي يتواجد لأول مرة ولكننا نتابعه وإيهاب جلال فضَل أن نرسل له استدعاء".

وأكمل: "نعلم بإصابة صلاح والشناوي ولكن نتمنى أن يتعافوا خلال الفترة القادمة وأن يتواجدوا معنا، ومنتخب مصر يتواجد به العديد من اللاعبين ومن سيشارك سيؤدي".

واختتم شوقي: "ننتظر تشخيص طبيب الأهلي لحالة الشناوي، واطمئننا على حالة صلاح بعد إصابته وأعتقد أنه تعافى خلال الفترة الحالية من الناحية النفسية".