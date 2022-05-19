الشناوي: هدف محمود وحيد صحيح.. واستخدام VAR خطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

علق أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، على هدف محمود وحيد الذي تم إلغاؤه، خلال لقاء الأهلي والبنك الأهلي بالجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

ولغى أمين عمر الهدف الذي سجله محمود وحيد في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعد عدم تثبيت الكرة من رامي ربيعة أثناء لعبه الكرة الثابته قبل الهدف مباشرة.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورت":هدف محمود وحيد صحيح لأن دور VAR في كرة محمود وحيد يقتصر على التسلل مثلا".

وأضاف:"ودور VAR ليس تصحيح كرة ثابته لعبت بشكل خطأ أو رمية تماس لعبت بشكل خطأ مثلا، كل هذا ليس من اختصاص فار فهي اختصاصات حكم الساحة".

وسيطر التعادل السلبي على مواجهة البنك الاهلي والنادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت على أرضية استاد المقاولون العرب.