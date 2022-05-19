الخليج 365 يكشف تفاصيل إصابة الشناوي وفرصه للحاق بمباراة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - يخضع محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاختبار طبي يوم الجمعه لحسم موقفه من مواجهة انبي المقرر لها السبت المقبل بالدوري.

وعلم مراسل "يلاكورة" أن السبب الرئيسي وراء خروج محمد الشناوي من مواجهة البنك الأهلي هو الآم في العضلة الخلفية وفضل الجهاز الطبي سحبه من المباراة تجنباً لأي امور اخري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "ليلا كورة" أن الإصابة خفيفة ولا تدعو للقلق ومن المرجح أن الجهاز الفني لن يغامر بالشناوي في مواجهة انبي المقبلة حتي لا يفقده فترة أطول ويغيب عن نهائي دوري أبطال افريقيا أمام الوداد البيضاوي بالمغرب نهاية الشهر.

وواصل المصدر الأهلي نزيف النقاط ببطولة الدوري بعدما تعادل بدون أهداف مع مضيفه البنك الأهلي، اليوم الأربعاء، في المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.

وبقي الأهلي، الذي عجز عن تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي، في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، متأخرا بفارق 7 نقاط خلف غريمه التقليدي الزمالك المتصدر، علما بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك 4 مباريات مؤجلة.

في المقابل، ظل البنك الأهلي، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثامنة على التوالي في البطولة، في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.