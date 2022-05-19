خالد جلال: تغييراتي كان هدفها الفوز.. وأدعم الأهلي في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

علق خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي على تعادل فريقه سلبيا مع الأهلي خلال منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

وقال خالد جلال في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورت" عقب اللقاء:"الحمد لله على النقطة وأبارك للنادي الأهلي على الصعود لنهائي دوري أبطال إفريقيا فهو ممثل مصر في البطولة".

وأضاف جلال :"أهدرنا فرص سهلة خلال اللقاء وهناك فرص ضاعت بغرابة من لاعبي فريقي واقتربنا من الفوز بشدة، حتى التبديلات كان هدفها إحراز هدف للفوز وليس الحفاظ على التعادل".

وأكمل:"النادي الأهلي نادي كبير ولا يجب أن يتأثر بغياب أي لاعب حتى لو كان ديانج، أنا أيضا عندي غيابات مثل محمد فتحي".

وعن تدريب منتخب مصري الأوليمبي قال:"شرف لي تدريب المنتخب المصري ولم تصلني أي محادثات بشكل رسمي".