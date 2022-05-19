بركلات الترجيح.. فرانكفورت بطلاً للدوري الأوروبي بعد الفوز على رينجرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

توج فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بلقب الدوري الأوروبي للموسم الجاري "2021-2022" بعدما حقق الفوز في المباراة النهائية على جلاسكو رينجرز الإسكتلندي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح والتي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء.

وأقيمت مباراة فرانكفورت ورينجرز على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بنهائي بطولة الدوري الأوروبي.

بدأ رينجرز بالتسجيل في الدقيقة 57 عن طريق جو أريبو، وتعادل فرانكفورت في الدقيقة 69 بأقدام رفائيل بوري، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، واستمرت النتيجة على ما هي في الأشواط الإضافية، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح فرانكفورت.

ويتوج بذلك فرانكفورت بلقب اليوروباليج لأول مرة بمسماه الجديد، علمًا بأن فاز بالبطولة عندما كانت تحمل اسم كأس الاتحاد الأوروبي (المسمى القديم).

ودخل فرانكفورت المباراة بتشكيلة مكونة من: "في حراسة المرمى كيفن تراب، إيفان نديكا، توري، توتا، كوستيتش، رودي، دجيبريل سو، كناوف، دايتشي كامادا، رافائيل بوري، ليندستروم".

بينما جاء تشكيل رينجرز على النحو التالي: "في حراسة المرمى آلان مكريجرو، تافيرنيير، باريسيتش، كالفين باسي، جولدسون، ريان جاك، لوندسترام، جلين كامارا، ريان كينت، جو أريبو، سكوت رايت".

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة سريعة وحماسية وكانت أولى المحاولات من جانب رينجرز عن طريق جو أريبو والذي حاول التوغل داخل منطقة الجزاء ولكن تدخل الدفاع واستخلص الكرة في الدقيقة الرابعة.

توقف اللعب في الدقيقة السادسة حتى التاسعة بعد سقوط أحد لاعبي فرانكفورت لإصابته في الرأس ونزول الجهاز الطبي لعلاج اللاعب قبل أن يتم استئناف اللقاء بعد ذلك.

في الدقيقة 19 كان فرانكفورت قريبًا من هز الشباك بعد تسديدة كناوف ولكن تصدى لها حارس رينجرز وأخرجها لركلة ركنية.

رد رينجرز بتسديدة خطيرة في الدقيقة 25 عن طريق جو أريبو ولكن ذهبت الكرة بجوار القائم إلى ضربة مرمى.

فرصة جديدة لفرانكفورت عن طريق كوستيتش في الدقيقة 32 بعدما انطلق بالكرة واخترق منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر لحارس رينجرز.

ولم يشهد الشوط الأول من المباراة أي أهداف، لينتهي بالتعادل السلبي بين فرانكفورت ورينجرز في نهائي الدوري الأوروبي.

واستمر التعادل السلبي مُسيطر على بداية الشوط الثاني حتى جاءت الدقيقة 57 والتي شهدت الهدف الأول لصالح رينجرز عن طريق جو أريبو.

وفي الدقيقة 66 أهدر فرانكفورت هدفًا محققًا بعدما استغل لاعبوه خطأ دفاعي من رينجرز وسدد كمادا كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء ولكن علت المرمى.

وبعد مرور 3 دقائق نجح فرانكفورت في تسجيل هدف التعادل عن طريق رفائيل بوري في الدقيقة 69، لتصبح النتيجة 1-1.

وكاد أن يسجل فرانكفورت هدف قاتل بأقدام كوستيتش في الدقيقة 88 ولكن تسديدته ذهبت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب.

واستمر التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

الشوط الإضافي الأول، في الدقيقة 94 أهدر فرانكفورت فرصة محققة بعدما استخلص بوري الكرة واخترق منطقة الجزاء وتدخل الدفاع قبل أن يسدد الكرة، لتذهب إلى ركلة ركنية.

وظل التعادل مُسيطر على نتيجة المباراة في الشوط الإضافي الأول بنتيجة 1-1.

وفي الشوط الإضافي الثاني، سدد أحد لاعبي فرانكفورت كرة خطيرة في الدقيقة 114 ولكن مرت الكرة فوق المرمى بقليل.

وشهدت الدقيقة 118، كرة عرضية داخل منطقة جزاء فرانكفورت، ليسدد لاعب رينجرز الكرة ولكن تصدى الحارس لها ببراعة.

وانتهت الأشواط الإضافية بالتعادل 1-1 بين فرانكفورت ورينجرز، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح لتحديد البطل.

ونجح فرانكفورت في حسم لقب الدوري الأوروبي لصالحه بعدما تفوق على رينجرز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.