آينتراخت فرانكفورت يتوّج بلقب الدوري الأوروبي

المنامة - ياسر ابراهيم - توّج آينتراخت فرانكفورت الألماني بلقب الدوري الأوروبي بفوزه الأربعاء على رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح (5-4) بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في نهائي المسابقة القارية على ملعب رامون سانشيث بيثخوان في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وبادر الفريق الاسكتلندي بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة 57 عبر النيجيري جو أريبو.

إلّا أنّ الكولومبي رافاييل بوري منح ممثل كرة القدم الألمانية هدف التعادل في الدقيقة 69.

والتجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لآينتراخت فرانكفورت.

وبعد موسم مخيّب محليًا أنهاه في المركز الحادي عشر، سيمنح هذا اللقب فرانكفورت مقعدًا مباشرًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وهو اللقب الثاني للفريق الألماني على صعيد المسابقة القارية بعد أن توّج سابقًا بنسخة 1980 على حساب مواطنه بوروسيا مونشنغلادباخ.

في المقابل فشل رينجرز في التتويج باللقب القاري للمرة الثانية إذ خسر لقب المسابقة أيضًا في العام 2008 بخسارته أمام زينيت سانت بطرسبورغ الروسي في النهائي بهدفين دون رد.

وكوفئ فرانكفورت على مشواره في البطولة بعد أن حقق أكبر المفاجآت في طريقه إلى النهائي عندما أزاح برشلونة الإسباني من الدور ربع النهائي بعد فوز مدوٍ 3-2 في ملعب كامب نو (4-3 مجموع المباراتين)، قبل أن يسقط وست هام الإنكليزي في دور الأربعة.

(بي إن سبورت)