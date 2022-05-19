الامارات | نسخة خاصة لـ«الملاكمة الكوبية» في ضيافة دبي يونيو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن نسخة خاصة لـ«الملاكمة الكوبية» في ضيافة دبي يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دبي في 18 يونيو المقبل، تنظيم نسخة خاصة من «الملاكمة الكوبية» في الصالة الداخلية لفندق سيزارز بالاس بلو ووترز- دبي، وتأتي تتويجاً لنجاح دبي في استضافة النسختين الأولى والثانية، اللتين أقيمتا بمشاركة مجموعة من ألمع نجوم الملاكمة العالمية في مقدمتهم الكوبي غييرمو ريجونديو «آل تشاكا» أسطورة الملاكمة الكوبية والمتوج بذهبيتي أولمبياد (سيدني 2000) و(أثينا 2004).

جاء ذلك في بيان صحافي للجنة المنظمة، التي ستعقد مؤتمراً صحافياً في الفندق ذاته يوم 16 يونيو المقبل. وذكرت اللجنة المنظمة أن النسخة المقبلة ستكون محدودة المقاعد، لمنح الحضور فرصة للاقتراب أكثر من الحلبة ومشاهدة نجومهم المفضلين.

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