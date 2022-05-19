الامارات | طاقم تحكيم من أوزبكستان لإدارة مباراة الإمارات وأستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم من أوزبكستان لإدارة مباراة الإمارات وأستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم من أوزبكستان لإدارة مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الأسترالي المقررة في العاصمة القطرية الدوحة يوم السابع من شهر يونيو المقبل ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويضم الطاقم ايلجير تانتاشي (حكم ساحة)، أندريه تسابنكوف (مساعد أول)، تيمور جاينولين (مساعد ثانٍ)، هيونغ جين من كوريا الجنوبية (حكم رابع)، محمد تقي من سنغافورة (حكم فيديو)، مينغ فو من الصين (مساعد حكم فيديو مساعد).

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