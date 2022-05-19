الامارات | مدرب بني ياس: لا أبحث عن الأعذار.. من الصعب مواجهة الشارقة بصفوف غير مكتملة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بني ياس: لا أبحث عن الأعذار.. من الصعب مواجهة الشارقة بصفوف غير مكتملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا، إنه «من السهل إيجاد الأعذار بعد الإخفاق، لكنه لا يبحث عن ذلك على الإطلاق». وقال في المؤتمر الصحافي بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام الشارقة في الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين أول من أمس: لا أبحث عن الأعذار، لكن الحقيقة أنه من الصعب مواجهة فريق الشارقة، وهو أحد أفضل الفرق في الدوري، بصفوف غير مكتملة». واعترف إيسيلا بأن «الملك» استحق الفوز عليهم بنتيجة كبيرة.

وأكد المدرب أن فريقه لم يقدم المستوى المتوقع على مدار شوطي المباراة، مضيفاً: «لقد كان هنالك فريق واحد فقط داخل أرضية الملعب، وكان هو فريق الشارقة، لقد استحقوا هذا الانتصار علينا».

وتسببت الهزيمة الكبيرة وهي أكبر خسارة للفريق في الموسم الحالي على أرضه في تراجع «السماوي» إلى المركز التاسع في جدول الترتيب، بعد أن كان منافساً على إنهاء الموسم في المركز الخامس، إذ ظل برصيده السابق 30 نقطة، بعكس الموسم الماضي، الذي كان فيه الفريق منافساً في لقب المسابقة حتى الجولة الأخيرة قبل أن يحسم الجزيرة البطولة لمصلحته.

وعبر المدرب الروماني ايسايلا عن شعوره بالتعب جراء الموسم الحالي، وقال: «أنا متعب من الموسم كله، وليس بسبب الخسارة التي تعرضنا لها من الشارقة»، وأضاف: «افتقدنا خلال أسبوع مجموعة من اللاعبين المؤثرين على غرار غاستون سواريز ونيكولاس خمينيز وجواو فيكتور، فليس سهلاً أن تلعب ضد الشارقة في ظل غياب خط الهجوم، إذ غاب كذلك أحمد شحدة بسبب الإصابة».

كوزمين: الهدف المبكر سهّل مهمتنا

أكد مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، أن «الهدف المبكر في مرمى بني ياس سهل مهمة فريقه لتحقيق فوز كبير». وتابع في المؤتمر الصحافي: «عندما تسجل مبكراً فإن الأمور بشكل عام تكون أسهل». وأكمل: «واجهنا فريق بني ياس الذي يعاني غيابات وإصابات عديدة، لكننا نجحنا بعد الهدف الأول في فرض أسلوبنا وسيطرتنا على المباراة». وكان لوان بيريرا افتتح التسجيل للشارقة في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل كايو ثنائية، ثم هدف سالم صالح.

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