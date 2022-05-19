الامارات | الإدريسي: لدي ثقة كبيرة في لاعبي الظفرة.. ولا خيار لنا إلا الفوز

شكرا لقرائتكم خبر عن الإدريسي: لدي ثقة كبيرة في لاعبي الظفرة.. ولا خيار لنا إلا الفوز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد مدرب الظفرة، المغربي بدر الدين الإدريسي ثقته في لاعبي فريقه وقدرتهم على قيادة الفريق إلى بر الأمان رغم الخسارة أول من أمس أمام شباب الأهلي بهدف نظيف، ضمن الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، وهي النتيجة التي قلصت فارق النقاط بينه وبين العروبة منافسه المباشر صاحب المركز قبل الأخير إلى نقطة واحدة، وتسببت في دخول الفريق دوامة الشك. وقال الإدريسي في المؤتمر الصحافي إن لديه ثقة كبيرة في لاعبيه، وشدد على أنهم مطالبون بالفوز في المباراتين المقبلتين أمام النصر والعروبة.

وأوضح الإدريسي الذي تولى المهمة في مارس الماضي خلفاً للمدرب البرازيلي المقال روجيرو ميكالي: «الخسارة في لقاء شباب الأهلي كانت أمر صعباً بالنسبة لنا، زادت من صعوبة الموقف، خصوصاً أن العروبة فاز على فريق الإمارات، وأصبح الفارق بيننا نقطة واحدة، بالنسبة لنا لم يعد لدينا خيار سوى الفوز، لدينا مباراتان متبقيتان أمام النصر والعروبة، علينا الانتصار حتى نؤمّن موقفنا في البقاء مع أندية دوري المحترفين».

وأكد المدرب المغربي أن الواقع أصبح بعد خسارتهم من «الفرسان» يتطلب منهم الكفاح أكثر والإيمان بحظوظهم في البقاء حتى اللحظات الأخيرة من الموسم، وقال: «يجب علينا أن نجتهد، فرصة البقاء موجودة وعلينا أن نكافح من أجلها خاصة بعد أن تقلص الفارق مع منافسنا المباشر لنقطة واحدة».

وتعليقاً على أسباب الخسارة أول من أمس، قال: «تأثرنا بالنقص العددي، كما أن حكم المباراة ألغى هدفاً سجله ديوب بداعي التسلل، من وجهة نظري أعتقد أن الهدف كان صحيحاً».

من جانبه، أثنى مدرب شباب الأهلي، مهدي علي، على أداء لاعبيه بعد الانتصار الصعب على الظفرة والذي أوقف سلسلة الهزائم التي استمرت مع الفريق سبع جولات متتالية وتحديداً منذ فبراير الماضي. وقال في المؤتمر الصحافي إن فريقه حقق الأهم وهو الانتصار الذي رفع معنويات اللاعبين الشباب الذين منحهم فرصة المشاركة في المباراة، مؤكداً أن فريقه يسعى للاحتفاظ بالمركز الخامس في جدول الترتيب الذي يحتله حالياً برصيد 36 نقطة، بفارق أربع نقاط عن عجمان، النصر والوصل، وذلك قبل جولتين من نهاية الموسم.

الظفرة يخوض مباراتين صعبتين أمام النصر والعروبة في آخر جولتين بالدوري.

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