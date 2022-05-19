الامارات | 10 مشاهد لافتة في الجولة «24».. عودة الروح إلى العروبة ورهان «النمر»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشاهد لافتة في الجولة «24».. عودة الروح إلى العروبة ورهان «النمر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظيت الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين بمشاهد لافتة، كان أبرزها عودة الروح إلى فريق العروبة، الذي أنهى بفوزه على «الصقور» مشوار الأخير مع المحترفين، فتقرر هبوطه رسمياً إلى «الهواة»، بينما لايزال مقعد الهبوط الثاني حائراً بين العروبة والظفرة.

كما شهدت الجولة تحطيم أكثر من رقم جديد، خصوصاً من الوحدة والوصل، وأنصفت المدرب الوطني بعد نجاح عبدالمجيد النمر في أول ظهور له على المقاعد الفنية لخورفكان في الفوز على الجزيرة وتأمين البقاء رسمياً للموسم الرابع.

للاطلاع على أبرز 10 مشاهد شهدتها الجولة 24، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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