الامارات | جاسم وصالح يُسجلان في الجولة 24.. والأجانب في الواجهة

شكرا لقرائتكم خبر عن جاسم وصالح يُسجلان في الجولة 24.. والأجانب في الواجهة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة 24 تسجيل 18 هدفاً في المباريات السبع. وحضرت الانتصارات في جميع المواجهات التي جرت في هذه الجولة، وكان أكثر المباريات التي شهدت تسجيلاً للأهداف مباراة عجمان والوصل، والتي اهتزت فيها الشباك ست مرات.

وسجل الأجانب 16 هدفاً، بينما سجل لاعبان مواطنان هدفين، أحدهما لاعب عجمان سعيد جاسم في شباك الوصل، وهو ثاني هدف يسجله عجمان هذا الموسم عن طريق المواطنين من أصل 32 هدفاً أحرزها البرتقالي في بطولة الدوري.

في المقابل سجل سالم صالح هدفاً للشارقة في شباك بني ياس.

ولم تتمكن فرق بني ياس والإمارات والنصر والظفرة واتحاد كلباء من تسجيل أي هدف. وكان أكبر المستفيدين من الجولة فريق العروبة الذي أحيا آماله في البقاء بالفوز على الصقور بهدف دون رد، كما استطاع الشارقة أن يحافظ على الوصافة بفوز كبير على بني ياس بملعبه 4/0، واستعاد الوحدة الانتصارات على حساب اتحاد كلباء وواصل مطاردة الشارقة على الوصافة.

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