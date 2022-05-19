الامارات | «تنظيمية سباق القفال» تبحث تحضيرات النسخة الـ31

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيمية سباق القفال» تبحث تحضيرات النسخة الـ31 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت أمس، اللجنة المنظمة للنسخة 31 من سباق القفال للسفن الشراعية، والذي يقام بين 27 و29 الجاري بدبي، الاجتماع العام مع الشركاء من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم في إنجاح الحدث. وبحثت اللجنة، بحضور محمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو اللجنة العليا المنظمة، التفاصيل والمتطلبات كافة من قبل اللجان المختلفة من أجل التجهيز المبكر للسباق. واستعرض المجتمعون الخطط كافة لتأمين جانب الأمن والسلامة، وكذلك لتوفير التغطية الإعلامية للحدث، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

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