الامارات | «ريبال عذبة» يكسب تحدي كأس الوثبة في «ويندسور»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ريبال عذبة» يكسب تحدي كأس الوثبة في «ويندسور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح المهر «ريبال عذبة» بقيادة توم ماركواند، مالكه «عذبة للسباقات» بداية مثيرة في الموسم الجديد لسباق الخيل العربي في المملكة المتحدة، وذلك عندما فاز بكأس الوثبة ستاليونز تصنيف (0-70)، والذي جرى بمضمار رويال وندسور، برعاية النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وكان دويل و«أوتار» قد حققا تقدماً جيداً في المقدمة، ولكن انضم إليهما «ريبال عذبة» بقيادة ماركواند، وظهر تنافس قوي من أجل الظفر بأول سباق في الموسم الجديد للخيول العربية، قبل ان يتمكن «ريبال عذبة» من اقتناص اللقب بفارق 0.75 طول، وفي زمن قدره 1:52:32 دقيقة.

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