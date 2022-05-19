الامارات | وفاة الدولي الجزائري السابق فوزي منصوري

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدولي الجزائري السابق فوزي منصوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مدافع منتخب الجزائر السابق، فوزي منصوري، الذي شارك في صفوفه أساسياً في مونديالي 1982 و1986 عن 66 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، كما أعلن ناديه السابق، مونبلييه الفرنسي أمس.

وقال مونبلييه في بيان «علم نادي مونبلييه بحزن عميق وفاة لاعبه السابق فوزي منصوري، الذي كان يكافح المرض منذ أشهر عدة».

وخاص منصوري مع مونبلييه 61 مباراة. وكان ضمن الجيل الذهبي الذي شارك في مونديال 1982، عندما حقق «محاربو الصحراء» فوزاً تاريخياً على ألمانيا الغربية 2-1. كما خاض نهائيات مونديال المكسيك عام 1986.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news