الامارات | الرماية ترفع غلة الإمارات من ميداليات «خليجية الكويت»

شكرا لقرائتكم خبر عن الرماية ترفع غلة الإمارات من ميداليات «خليجية الكويت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّزت الإمارات رصيدها من الميداليات الملونة ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت حتى 31 الجاري. وأسهمت ألعاب القوى والرماية والسباحة في رفع ميداليات الإمارات إلى 14، بواقع ثلاث ذهبيات وست فضيات وخمس برونزيات، مع إمكانية زيادة حصيلة الميداليات في جميع المسابقات الأخرى بالرياضات التي تشارك فيها الإمارات. ويمثل الإمارات في الدورة 285 رياضياً ورياضية في 16 لعبة فردية وجماعية. وواصل منتخب الرماية تألقه بعد إضافة فضيتين في «التراب» ضمن فئة الفرق عبر أحمد يحيى وظاهر العرياني ويحيى المهيري، ومسابقة البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار بواسطة إبراهيم علي، وذلك ضمن منافسات الرماية التي احتضنها مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية. وحل منتخب الرماية ثانياً في «التراب» بـ341 طبقاً، فيما حقق المركز الأول الكويت بـ364 طبقاً، وثالثاً الفريق السعودي برصيد 310 أطباق.

وتأهل أحمد يحيى وظاهر العرياني ويحيى المهيري ضمن أفضل 8 رماة إلى الأدوار النهائية في مسابقة «التراب» لفئة الفردي، لكن الحظ لم يحالفهم للوصول إلى النهائي، بينما توج بالمراكز الثلاثة الأولى رماة الكويت في الفردي وهم ناصر الفائز بالذهبية والوصيف طلال الرشيدي والثالث عبدالرحمن الفيحان.

ونال إبراهيم علي المركز الثاني في مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار بعد تأهله إلى المواجهة النهائية التي جمعته بالعماني سالم الناعبي الحائز الذهبية، بينما حقق المركز الثالث العماني عصام البلوشي.

وفي ألعاب القوى حققت أمس لاعبات المنتخب الميدالية الفضية في سباق التتابع (400x4)، وضم كلاً من مهرة عبدالرحيم، فاطمة البلوشي ورقية المرزوقي، كما أحرزت وداد روباري برونزية إطاحة المطرقة.

وقبل ذلك كانت قد حصلت لطيفة الكعبي على ذهبية الوثب الثلاثي بعد سحبها من الواثبة البحرينية بسبب مخالفة إدارية من الأخيرة في دخول المنافسة. وفي سباق 400 متر حواجز للسيدات، احتلت مهرة عبدالرحيم المركز الرابع مسجلة 1.16.68 دقيقة.

وحقق معيوف حسن المركز الثامن في سباق 800 متر، مسجلاً 1.55.78 دقيقة، بينما حل زميله خالد البدواوي سادساً في سباق 3000 متر موانع بزمن 9.45.68 دقائق، ومنعت الإصابة أحمد علي، من المشاركة في مسابقة رمي القرص ضمن اليوم الثاني. وتوزعت الميداليات على ثلاث رياضات هي ألعاب القوى والرماية والسباحة حيث حصدت فاطمة الحوسني ذهبية رمي القرص، إضافة إلى برونزية دفع الجلة، كما حققت لطيفة الكعبي ذهبية الوثب الثلاثي، بعد أن نجحت في الفوز بفضية الوثب الطويل، وأضافت فاطمة البلوشي ورقية المرزوقي برونزيتي 400 متر و800 متر على الترتيب، ونجح فريق التتابع سيدات المكون من لطيفة الكعبي، عبير البلوشي، فاطمة البلوشي ومهرة عبدالرحيم من حصد برونزية الجري 100X4 متر.

وفي السباحة حصد يوسف المطروشي ذهبية سباحة 200 متر حرة بزمن 1:52.95 دقيقة، وأضاف سالم غالب فضية بمسابقة 200 متر فراشة بزمن 2:06.97 دقيقة، وحققت الرماية الميدالية الفضية عن طريق أحمد عبدالله الأميري بمسابقة المسدس الهوائي 10 أمتار برصيد 245.3 نقطة.

منتخب السلة يفوز على «الأخضر» السعودي

حقق منتخب السلة فوزاً مهماً على نظيره السعودي بنتيجة (63 – 67) في ثانية مبارياته، بعد الفوز في الأولى على البحرين بنتيجة 71-66، ليتبقى له مباراتان مع قطر والكويت، حيث تصعد المنتخبات الأربعة الأولى إلى الدور قبل النهائي. ويلتقي أول المجموعة مع رابع المجموعة وثاني المجموعة مع ثالث المجموعة ويلعب الفائزان على المباراة النهائية، فيما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.

برنامج منافسات اليوم

■■ يشارك سيف بن فطيس وعبيد بن ضاوي لاعبا منتخب الرماية في منافسات الإسكيت، كما يشارك أحمد الأميري وأمين مثنى، ومحمد صالح في مسابقة الفرق للمسدس الهوائي 10 أمتار.

■■ في السباحة يشارك يوسف المطروشي، وعبدالله إبراهيم بمسابقة 50 متراً حرة، وسالم غالب بمسابقة 200 متر متنوع، وعمر الحمادي ويوسف الشامسي بمسابقة 100 متر صدر، إضافة إلى سباق التتابع (100X4 متر) عن طريق سالم غالب، عمر الحمادي، حسين الحمادي، والمطروشي.

■■ يشارك منتخب الدراجات للسيدات في سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 20 كم.

■■ يلتقي منتخب كرة قدم الصالات للسيدات نظيره الفريق السعودي. وفد الإمارات يشارك في 16 لعبة فردية وجماعية بالدورة.

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