الامارات | محللون: 6 نقاط فنية وإدارية وراء تفوق العين وحسمه لقب الدوري مبكراً

شكرا لقرائتكم خبر عن محللون: 6 نقاط فنية وإدارية وراء تفوق العين وحسمه لقب الدوري مبكراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد محللون رياضيون ست نقاط فنية وإدارية، وصفوها بأنها وراء تفوق العين على منافسيه، وحسمه مبكراً لقب درع دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم، قبل ثلاث جولات على انتهاء المسابقة، مشيرين إلى أن هذه النقاط تمثلت في التخطيط الجيد، ووجود استراتيجية واضحة منذ بداية الموسم، فضلاً عن بصمة المدرب الأوكراني ريبروف، الذي نجح في توظيف لاعبيه بالشكل الأمثل، ما أعاد إلى العين شخصيته القوية، وقاده لتحقيق إنجاز هذا الموسم، بجانب الاختيارات الجيدة من اللاعبين، سواء كانوا أجانب أم محليين أم من فئة المقيمين، وكذلك التألق الكبير لمهاجم الفريق التوغولي لابا كودجو، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري بـ25 هدفاً، بفارق كبير جداً عن أقرب منافسيه، وهو مهاجم الوحدة عمر خريبين، الذي يأتي في المرتبة الثانية بـ14 هدفاً، إضافة إلى وجود دكة بدلاء قوية لسد أي نقص في الفريق، والنجاح الإداري الكبير لإدارة نادي العين في توفير الأجواء الملائمة للفريق، لافتين إلى أن الشارقة يأتي في المرتبة الثانية بعد العين من حيث التميز في الأمور الفنية.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن «العين هذا الموسم ظهر بشكل مميز جداً، وبصورة لافتة، واختلفت صورة العين تماماً عن تلك التي ظهر بها في الموسم الماضي، وذلك بفضل جهود كبيرة داخل النادي، على الصعيد الإداري والفني، وكل المنظومة داخل النادي». ويتصدر العين حالياً ترتيب الفريق برصيد 61 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الشارقة أقرب منافسيه، مع تبقي جولتين فقط لختام الدوري.

الاختيارات الجيدة

عدّ مدرب عجمان والظفرة الأسبق، والمحلل الفني، العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، أن الاختيارات الجيدة للاعبين، وكذلك العناصر المميزة، ومن بينهم كرستيان جوانكا ولابا كودجو وسفيان رحيمي ودانيلو ورافائيل، وغيرهم من اللاعبين المميزين في صفوف الفريق، هي التي صنعت الفارق، وقادت العين إلى هذا الإنجاز، معتبراً أن العين أصبح لديه تخمة من اللاعبين، حتى في الخط الخلفي، بجانب وجود بدلاء على مستوى عالٍ، مشيراً إلى الاستراتيجية الجيدة التي وضعها المدرب، وأنه رغم النقص في الفريق بغياب لابا كودجو، إلا أنه تمكن من الفوز في مباراته الأخيرة أمام النصر.

دكة بدلاء قوية

من جانبه، أكد مدرب المنتخب الأولمبي السابق والمحلل الفني، علي إبراهيم، أن العين في هذا الموسم قام بترتيب أموره بشكل جيد، وبدأ الموسم بداية جيدة من خلال استقطابه مدرباً على مستوى طموح النادي، وهو الأوكراني سيرجي ريبروف، الذي تمكن من خلق فريق قوي، بجانب وجود لاعبين أجانب ومواطنين على مستوى عالٍ، ووجود دكة بدلاء قوية، إضافة إلى أن لاعبي الفريق كانوا دائماً في الفورمة طوال الموسم، فضلاً وجود أجهزة فنية ومدربي لياقة بدنية على مستوى عالٍ أيضاً، مؤكداً أن هذا الموسم كان هناك تكاتف بين جميع العيناوية، تمثل في النجاح الإداري الذي قاد بدوره إلى نجاح الفريق، مشيراً إلى أن الجهاز الإداري في العين يركز دائماً على عمله.

وأضاف علي إبراهيم «أعتقد أن العين هذا الموسم كان متكاملاً من جميع النواحي، وبالنسبة لي فإن مدرب العين الأوكراني سيرجي ريبروف وضع بصمة فنية واضحة على الفريق العيناوي، وهناك فرق كبير بين العين هذا الموسم والعين في الموسم الماضي».

الحيوية الهجومية

ورأى مدرب فريقي الإمارات وعجمان السابق، المصري أيمن الرمادي، أن من أهم الأمور التي قادت إلى تفوق العين هذا الموسم، تميز الفريق في الناحية الخططية، والحيوية الهجومية، والتفوق في تسجيل الأهداف، مشيراً إلى أنه في تقديره فإن هذين يعتبران من أهم نقاط تميّز العين، الذي يأتي بعده في التميز فريق الشارقة.

وأضاف الرمادي «من الأمور التي أدت إلى تفوق العين أيضاً اعتماد الفريق على النظام بشكل عام، وليس على الأفراد فقط».

وتابع الرمادي «على الرغم من أن الفريق كان يعاني نقصاً وغيابات في أحيان كثيرة، آخرها غياب لابا كودجو في مباراة الفريق الأخيرة أمام النصر، إلا أنه لم يتأثر بذلك».

وشدد الرمادي على الدور الكبير الذي قام به مدرب الفريق ريبروف، خصوصاً في الناحية الخططية، مشيراً إلى أن تميز العين سيستمر في الموسم المقبل، في حال حافظ الفريق على هذا النظام، والأسلوب نفسه الذي اتبعه في الموسم الحالي.

النقاط الفنية والإدارية الـ 6 وراء حصد العين لقب الدوري مبكراً

1- التخطيط الجيد، ووجود استراتيجية واضحة منذ بداية الموسم.

2- بصمة المدرب ريبروف، إذ نجح في توظيف لاعبيه وخلق شخصية قوية للفريق.

3- الاختيارات الجيدة من اللاعبين، سواء كانوا أجانب، أم مواطنين، أم فئة المقيمين.

4- التألق الكبير للمهاجم لابا كودجو، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري بـ25 هدفاً.

5- وجود دكة بدلاء قوية لسد أي نقص في الفريق.

6- النجاح الإداري من خلال توفير الأجواء الملائمة للفريق.

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