الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ميدالية

استغرب مرافقون لبعثة منتخب الإمارات في البطولة الخليجية الحالية بالكويت عدم معرفة عضو مجلس إدارة أحد الاتحادات الرياضية المشاركة بالفرق بين الميدالية الفضية ونظيرتها البرونزية وأيهما أكثر قيمة معنوية.

عرض

عرضت شركة كرة القدم بأحد أندية المحترفين على مدرب تمديد عقده موسماً آخر على الرغم من أن عقده مع النادي مازال سارياً، وذلك في أعقاب النجاحات الكبيرة التي حققها مع الفريق رغم توليه تدريب الفريق في مرحلة صعبة.

رأي

أبدى لاعبون لنادٍ ظهر بشكل مميز الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى استغرابهم لعدم تواصل إدارة النادي معهم لتجديد عقودهم أو إبلاغهم بعدم الاستمرار، وذلك بعد المردود الفني العالي الذي قدموه، وقال بعضهم إنهم يتطلعون لمعرفة رأي الإدارة ليس أكثر.

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