موسيمانى يواصل الترنح للمرة الرابعة ويرفض هدايا الزمالك ويجمد أرصدته عن النقطة 34.. وتفاصيل إصابة الشناوي

الشارقة - اميمة ياسر -

اكتفى الأهلى بالتعادل السلبي أمام البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ19 للدورى ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 34 نقطة ومازال فى المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 25 نقطة فى المركز الثامن، ليفرض موسيماني هدايا الزمالك المتتالية بالسقوط مرتين على التوالي أمام إنبى والطلائع.



وجاء تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمود وحيد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني في الدفاع، رامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر في الوسط وبيرسي تاو وطاهر محمد ومحمد شريف في الهجوم.

بينما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي: "محمود الزنفلي في حراسة المرمى، ومحمد دبش، أحمد ياسين، عاصم صلاح، إسحاق يعقوبو، في الدفاع، أسامة إبراهيم، احمد سعيد، محمود سيد في الوسط، ومحمد هلال، كريم بامبو، ناصر منسي في الهجوم.

وحيد بدلا من معول



قدم على معلول مباريات كبيرة في الفترة الأخيرة لكنه كان يحتاج للراحة من الإرهاق والاجهاد، فدفع المدرب بالظهير البديل محمود وحيد ليحل محل اللاعب التونسي الذى يعتبر من الأعمدة الأساسية لفريق الأهلي.



ربيعة رهان الوسط

اضطر موسيماني للرهان على رامي ربيعة في الوسط بسبب الغيابات التي ضربت الفريق حيث يفقد الأهلي في مواجهة البنك خدمات كل من ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، ولويس ميكيسوني للإصابة، فيما تم استبعاد محمود متولي، محمد محمود، وحسام حسن.

ثنائية أفشة وعبد القادر



عاد محمد شريف للتشكيل الأساسي مرة أخرى بعد فترة وعدد من المباريات كان يحل بها اللاعب بديلا مثل مباراتي وفاق سطيف، لكنه أجبر موسيماني على عودته مرة أخرى للتشكيل الأساسي حيث شهدت أخر مباراتين شارك بهمات تسجيل اللاعب لهدفين في أقل من 20 دقيقة.



خالد جلال يواصل عقدته



واصل خالد جلال عقدته للفريق الأحمر حيث التقى بالأهلي 4 مرات نجح في الخروج بالتعادل في ثلاثة مباريات منها بينما تلقى هزيمة وحيدة.

بداية حماسية



بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين ولم ينتظر اللاعبون فترة جس النبض، وضغط الأهلى بقوة من الدقيقة الأولى وفى الدقيقة 8 تسديدة من محمود وحيد من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي تصدى لها حارس المرمى بنجاح

وفى الدقيقة التاسعة تسنح فرصة حقيقية للمارد الأحمر عندما مر بيرسى تاو ومرر الكرة لأفشة على حدود منطقة الجزاء الذى قام بتسديد كرة قوية خارج المرمى، وفى الدقيقة 11 يتسلم محمد شريف كرة من داخل المنطقة يسددها قوية خارج المرمى

ينشط لاعبو البنك الأهلى في الربع ساعة الثانية من اللقاء وفى الدقيقة 16 يسدد احمد سعيد كرة قوية يتصدى لها محمد الشناوى حارس الأهلى ببراعة.

بعدها بدقيقة يقوم محمد دبش مدافع البنك الأهلى بعرضية متقنة على رأس كريم بامبو مهاجم الفريق الذى يسددها في يد محمد الشناوى ، يستمر ضغط لاعبو البنك الأهلى وفى الدقيقة 20 ومن كرة عرضية يلعبه أحمد ياسين مدافع البنك برأسه مرت بجوار القائم الأيسر .

يحاول بعدها لاعبو الأهلى امتلاك الكرة لتهدئة حماس لاعبى البنك الأهلى ، في الوقت الذى استمر فيه لاعبو البنك الأهلى في غزواتهم على مرمى محمد الشناوى الذى نجح في التصدي لكل كرات البنك بجدارة .

وفى الدقيقة 30 ينجح محمود وحيد ظهير أيسر الأهلى من إحراز الهدف الأول لفريقه بعد بينية متقنة من محمد مجدى أفشة ألغاه أمين عمر حكم اللقاء بعد العودة للفار نظرا لعدم تثبيت الكرة في تنفيذ رمية حرة من رامى ربيعة مدافع وسط الأهلى .

أثناء لجوء الحكم لتقنية الفار يعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على عودة حكم اللقاء للفار ليقوم الحكم بطرد سيد عبد الحفيظ .

تمر الدقائق عبارة عن محاولات من الفريقين على المرمى يقابله دفاع وتشتيت للكرات ، وفى الدقيقة 38 يشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر لأيمن أشرف مدافع الأهلى بسبب الخشونة المتعمدة مع كريم بامبو في منطقة الوسط .

في الدقيقة 42 يقوم طاهر محمد طاهر بتبادل الكرة مع بيرسي تاو " هات وخد " ليرسل الأول كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء سددها أحمد عبد القادر بالقدم اليسرى ضعيفة تصدى لها محمود الزنفلى حارس البنك الأهلى بنجاح .

بعدها في الدقيقة 44 كرة يستلمها محمد شريف داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة لطاهر محمد طاهر يسددها الأهلى تصدى لها حارس البنك الأهلى.

شوط المدربين



بدأ الشوط الثانى بهجوم ضاغط من لاعبى الأهلى من أجل إحراز هدف التقدم وفى الدقيقة 49 قاد بيرسى تاو هجمة منظمة من الجانب الأيمن ويلعبها عرضية لمحمد شريف في الست ياردات والذى وضعها في يد محمود الزنفلى الذى تصدى للكرة بسهولة .

بعدما يمرر لاعبو الأهلى الكرة وسط الملعب من أجل بناء الهجمات على مرمى البنك الأهلى ، في الوقت الذى حاول فيه لاعبو البنك الإعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق كريم بامبو وناصر منسى .

في الدقيقة 52 يقود بيرسى تاو هجمة منظمة للأهلى ويتخطى اكثر من لاعب ويدخل منطقة الجزاء ويقوم بعمل عرضية يفشل مهاجمى الأهلى في التعامل معها لتخرج خارج المرمى .

في الدقيقة 53 ومن عرضية لإسحاق يعقوبو ينفرد كريم بامبو بمرمى محمد الشناوى ويضع الكرة خارج المرمى وسط اندهاش الجميع بالرغم من سهولة الكرة إلا أن اللاعب وضعها برعونة بعيدة عن المرمى تماما .

في الدقيقة 57 يمرر ناصر منسى الكرة لمحمد هلال داخل منطقة الجزاء الذى وضعها قوية خارج مرمى الأهلى تماما، بعدها بدقيقة يجرى الجهاز الفني للأهلى تغييرين بنزول حسين الشحات بدلا من طاهر محمد طاهر وعلى لطفى بدلا من محمد الشناوى .

يجرى البنك الأهلى تغييره الأول في الدقيقة 63 عن طريق نزول امير مدحت لزيادة الكثافة الدفاعية بدلا من احمد ياسين ، بعدها بدقيقة يجرى الأهلى تغييره الثالث بنزول صلاح محسن بدلا من محمد شريف الغير موفق .

في الدقيقة 66 يحصل محمد هانى لاعب الأهلى على كارت أصفر بسبب الخشونة مع يعقوبو، بعدها يحصل أحمد سعيد لاعب البنك على كارت أصفر بسبب تدخله القوى مع أحمد عبد القادر .

يحاول الأهلى شن بعض الهجمات على مرمى البنك الأهلى لخطف هدف التقدم ، في الوقت الذى حاول فيه لاعبو البنك الأهلى صناعة بعض الفرص أمام مرمى على لطفى حارس الأهلى.

تمر الربع ساعة الأخيرة من اللقاء عبارة عن هجمات على المرميين ، في الدقيقة 78 كرة عرضية من كريم بامبو شتتها محمد عبد المنعم ببراعة ليبعد الخطورة عن مرمى فريقه ، وفى الدقيقة 80 يجرى خالد جلال تغييرين لتجديد الدماء داخل صفوف فريقه بنزول معروف يوسف بدلا من أحمد سعيد وأسامة فيصل بدلا من ناصر منسى .

وفى الدقيقة 81 يجرى الأهلى تغييره الرابع بنزول وليد سليمان بدلا من أحمد عبد القادر الغير موفق تماما طوال اللقاء ، وفى الدقيقة 82 كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح الأهلي وصلت إلى أيمن أشرف داخل منطقة الجزاء بعد ارتباك دفاعي ليسددها لكن تصدى لها حارس المرمى .

وفى الدقيقة 86 يجرى البنك الأهلى تغييرين بنزول موسى دياورار بدلا من كريم بامبو ، ونزول محمد بسيونى بدلا من محمد هلال ، في الدقيقة 88 مرور رائع من البديل محمد بسيوني على محمد هاني مدافع الأهلي، ليسدد كرة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها علي لطفي .

وفى الدقائق الأخيرة من المباراة ضغط الأهلى بكل خطوطه قابله دفاع محكم من لاعبى البنك الأهلى ، ويحصل الثنائى محمود السيد وأسامة فيصل على إنذارين للخشونة ، يطلق بعدها حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين ليواصل الأهلى فقد النقاط بالدورى .