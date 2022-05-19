وسائل إعلام تكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي أمام البنك الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية تفاصيل إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة فريقه أمام البنك الأهلي، والتي أقيمت مساء الأربعاء.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد أجرى تغييراً في الدقيقة 58 من زمن المباراة، بنزول علي لطفي بدلاً من محمد الشناوي.

وذكرت صحيفة "الوطن"، نقلاً عن مصدر داخل الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أن محمد الشناوي يُعاني من آلام في العضلة الخلفية، الأمر الذي تسبب في خروج الحارس ومشاركة علي لطفي بدلاً منه.

واشتكى الشناوي بين الشوطين لذلك فضل الجهاز الطبي إراحته لعدم تفاقم الإصابة خاصة أنه يتبقى على نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي 12 يوماً فقط.

يشار إلى أن مباراة الأهلي والبنك الأهلي قد انتهتب التعادل السلبي بدون أهداف، والتي أقيمت على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.