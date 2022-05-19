شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى: هدفنا تحقيق المركز الثالث هذا الموسم.. وأهدرنا الفوز أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناصر منسي، لاعب فريق البنك الأهلي، أن الفريق قدم مستوى مميزا أمام الأهلي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين وانتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال ناصر في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "هدفنا التواجد في المركز الذهبي هذا الموسم في الدوري، الفريق يمتلك لاعبين مميزين وأيضًا جهاز فني على أفضل مستوى". وتابع مهاجم البنك الأهلي: "أهدرنا بعض النقاط السهلة في بعض المباريات، وأهدرنا الثلاث نقاط أمام الأهلي".

ونجح فريق البنك الأهلى في فرض التعادل السلبى أمام الأهلى في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ19 للدورى ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 34 نقطة ومازال فى المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 25 نقطة فى المركز الثامن .

بهذه النتيجة، واصل فريق الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى اليوم الأربعاء 18-5-2022 برصيد 41 نقطة يليه بيراميدز في المركز الثانى برصيد 39 نقطة ثم الأهلى ثالثا برصيد 34 نقطة.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 19 مباراة وحل بيراميدز في المركز الثانى بعد لعب 18 لقاء بينما خاض فريق الأهلى 15 مباراة فقط لانشغاله بمنافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا التي وصول فيها إلى النهائي لملاقاة الوداد.