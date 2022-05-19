شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال: خالد جلال "مسك فيا" بعد مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد هلال، لاعب فريق البنك الأهلي، أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص أمام الأهلي، وإن كان من السهل تسجيل الأهداف ولكن سوء التوفيق لازم الفريق.

وأضاف هلال في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "خالد جلال مسك فيا بعد مباراة الأهلي بسبب إهدار العديد من الفرص، ونسعى لتحقيق الانتصارات في الفترة المقبلة لإنهاء الدوري في مركز متقدم". وتابع: "مصر كلها ستشجع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأتمنى تتويج الأحمر باللقب".

ونجح فريق البنك الأهلى في فرض التعادل السلبى أمام الأهلى في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة الـ19 للدورى ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 34 نقطة وما زال فى المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 25 نقطة فى المركز الثامن .

بهذه النتيجة واصل فريق الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى اليوم الأربعاء 18-5-2022 برصيد 41 نقطة يليه بيراميدز في المركز الثانى برصيد 39 نقطة ثم الأهلى ثالثا برصيد 34 نقطة.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 19 مباراة وحل بيراميدز في المركز الثانى بعد لعب 18 لقاء بينما خاض فريق الأهلى 15 مباراة فقط لانشغاله بمنافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا التي وصول فيها إلى النهائي لملاقاة الوداد.