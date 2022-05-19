إنبى يصرف مكافآت الفوز على الزمالك لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - صرف مسئولو نادى إنبى مكافآت الفوز على الزمالك للاعبيه، تحفيزا لهم قبل مواجهة الأهلى في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

وفجر فريق إنبى مفأجاة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى.

تقدم على فوزى لإنبى في الدقيقة 38 من خطأ فادح لحارس الزمالك محمد أبو جبل ومدافع الفريق محمود الونش، وأضاف إيبوكا الهدف الثانى في الدقيقة 60 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل أبو جبل في التعامل معها.

من ناحية أخرى أوفى حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى بوعده مع لاعبه مصطفى شكشك وصرف له مكافأة مالية خاصة وقدرها 10 آلاف جنيه، بعد نجاحه في تأدية مهمته المتفق عليها أمام الزمالك في المباراة الماضية من الدوري.

وتحدث حلمى طولان قبل مباراة الزمالك مع مصطفى شكشك وحفزه بـ 10 آلاف جنيه مكافأة مالية حال نجاحه فى تعطيل أحمد فتوح ظهير الزمالك ، مع تغريمه 2000 جنيه حال فشله في إتمام مهمته بنجاح.

وصرف طولان المكافأة المالية للاعب في التدريبات تحت أنظار اللاعبين، حيث قال شكشك لطولان إنه استطاع قطع "المية والنور" عن فتوح الزمالك ليرد عليه حلمى طولان مازحا فتوح أرسل ركنية لينتهى الحوار بالابتسامة وسط أجواء احتفالية في المران.