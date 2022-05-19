شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 18 /5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأربعاء 18 /5 / 2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة..

الأهلى يرفض هدايا الزمالك ويكتفى بالتعادل السلبى أمام البنك الأهلى

نجح فريق البنك الأهلى في فرض التعادل السلبى أمام الأهلى في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ19 للدورى ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 34 نقطة ومازال فى المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 25 نقطة فى المركز الثامن .

ختام معسكر الحكام الواعدين تحت إشراف فيفا.. صور

اختتم اليوم الأربعاء معسكر الحكام الواعدين الذي نظمه الاتحاد المصري لكرة القدم تحت اشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.