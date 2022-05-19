شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 18 /5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأربعاء 18 /5 / 2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة..
الأهلى يرفض هدايا الزمالك ويكتفى بالتعادل السلبى أمام البنك الأهلى
نجح فريق البنك الأهلى في فرض التعادل السلبى أمام الأهلى في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ19 للدورى ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 34 نقطة ومازال فى المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 25 نقطة فى المركز الثامن .
ختام معسكر الحكام الواعدين تحت إشراف فيفا.. صور
اختتم اليوم الأربعاء معسكر الحكام الواعدين الذي نظمه الاتحاد المصري لكرة القدم تحت اشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة أسوان المقبلة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.
إنبى يفتح مزاد إيبوكا بـ 3 ملايين دولار بعد اهتمامات القطبين
فتح مسئولو نادى إنبى الباب أمام رحيل النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد الأداء والمستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب خلال الفترة الماضية.
بدأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بالنادى الاهلى انهاء اجراءات السفر للمغرب بعد قرار مجلس القلعة الحمراء لهم بالسفر خلال الأيام القليلة المقبلة للقيام بكافة الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلي، قبل موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، والتى أعلن "كاف" عن موعدها ومكانها عبر حساباته الرسمية اليوم.